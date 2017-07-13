МВБ отменило запрет на использование ноутбуков на рейсах Egyptair в США

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американское министерство внутренней безопасности сообщило в среду о снятии запрета на использование ноутбуков в салоне самолетов авиакомпании Egyptair, направляющихся в США, передает агентство Рейтер.

Ранее египетский государственный перевозчик Egyptair ввел запрет на потребительскую электронику в самолетах, следующих в США, с 24 марта в соответствии с требованием американских властей.

Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее об отмене запрета в связи с новыми требованиями США по безопасности, которые применяют в аэропортах Ближнего Востока и Северной Африки, объявили авиакомпании Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways и Turkish Airline и ряд других.

Агентство Рейтер отмечает, что под запретом теперь остаются только две ближневосточные авиакомпании.