СМИ узнали, что Киев предлагал демократам "компромат" на Трампа

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото.

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские официальные лица были готовы предложить Национальному комитету Демократической партии США информацию, способную повредить предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники в Демпартии.

Внештатный работник, привлеченный Национальным комитетом к организации встреч с американцами украинского происхождения, сообщал сотрудникам комитета, что украинские чиновники готовы передать компрометирующие сведения о предвыборной кампании Трампа. Эта информация, в частности, касалась занимавшего тогда пост главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича, уточняет CNN.

В Демократической партии, однако, отрицают обвинения в "сговоре" с украинскими властями. "Эти обвинения ложны", — заявила заместитель директора нацкомитета демпартии по связям с общественностью Адриен Уотсон. "Мы не получили никакой информации. Дело не пошло дальше слухов", — рассказал один из источников телеканала.

Ранее во вторник Белый дом обвинил Украину во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в поисках компромата на соперников, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.