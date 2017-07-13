Белый дом считает нормальным, что Трамп три дня не появлялся на публике

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости, Дмтирий Злодорев. Белый дом не видит ничего странного, в том что президент США Дональд Трамп три дня не появлялся на публике, заявила в среду его официальный представитель ведомства Сара Сандерс.

В ходе брифинга журналисты обратили внимание на то, что у главы государства уже три дня не было публичных мероприятий, что для него несвойственно.

"Нет никакого секрета в том, что президент проводит закрытые встречи со своими подчиненными и сотрудниками администрации", — сказала Сандерс.

Представитель Белого дома также обратила внимание на то, что у главы государства "был очень напряженный график во время недавнего турне в Европу, а сейчас он готовится к поездке во Францию".