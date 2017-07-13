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В мире

Чеченский "шариатский патруль": наследники Дудаева терроризируют Европу

08:0013.07.2017
(обновлено: 08:09 13.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине. Архивное фотоМигранты во время акции против беженцев в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Группа чеченских исламистов из Берлина, во главе которой стоят бывшие сепаратисты "независимой Ичкерии", сформировала патруль для нападений на мусульман, ведущих нерелигиозный образ жизни. По сведениям издания Tagesspiegel, преступники преследуют женщин, публикующих откровенные фотографии в социальных сетях или состоящих в дружеских отношениях с немусульманами. В распоряжение немецкой полиции поступили видеообращения исламистов, приносящих присягу на Коране, угрожающих наказывать "неверных" и позирующих с пистолетами. Полиция расследует возможную связь между "шариатским патрулем" и чечено-ингушской группировкой Guerilla Nation Vaynah, ответственной за стрельбу в берлинском ресторане в мае 2017 года. Оба преступных формирования насчитывают примерно по сто человек каждое.

Судить по законам гор

Солдат армии Филиппин во время операции в городе Марави
© REUTERS / Romeo Ranoco
Среди ликвидированных на Филиппинах исламистов были чеченцы
По сведениям органов немецкой юстиции, северокавказские салафиты (так называют сторонников возвращения к раннеисламскому образу жизни) представляют для Берлина все возрастающую опасность. За последние недели от нападения "патрульных шариата" пострадали четверо молодых женщин и юноша: все они были избиты. Запуганные экстремистами несколько чеченок бежали из города в другие регионы Германии. Исламисты обвиняют женщин в намерении заключать браки за пределами чеченской общины и "совершении невообразимых вещей", ведущих к потере "нохчаллы", под которой подразумевают узко понятую этническую принадлежность.

Для европейских властей такое поведение мигрантов из Чечни оказалось полной неожиданностью. Приехавших считали "борцами за свободу", часто им предоставляли политическое убежище или гражданство. Но, получив паспорта стран ЕС, выходцы из Чечни предприняли минимум усилий, чтобы интегрироваться в местное общество. Зачастую они пополняли ряды экстремистов или просто уголовных преступников.

Ранее преступные группировки чеченцев в Берлине уже обращали на себя внимание правоохранителей, расследовавших преступления против беженцев-христиан из Сирии. В 2014 году выяснилось, что на мигрантов нападают другие переселенцы — с Северного Кавказа. В столкновениях, произошедших тогда, пострадали 30 человек.

К 2016 году выходцы из Чечни с криминальным прошлым сосредоточились вокруг клуба Guerilla Nation, официально предназначенного для прослушивания рок-музыки. Берлинская полиция подозревает, что речь может идти о прикрытии: члены клуба якобы занимались вымогательствами и торговлей наркотиками. Конфликт из-за денег и столкновения с немецкими рокерами из группировки Hell Angels привели к распаду Guerilla Nation. Сегодня на ее месте существует Guerilla Nation Vaynah. К чеченцам присоединились исламисты арабского происхождения. Противниками и тех и других называют турок.

 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники акции против мигрантов в Берлине. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции против мигрантов в Берлине. 17 июня 2017

Бои за Францию

Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Архивное фото
© РИА Новости
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Штаб ДНР: на стороне силовиков воюют чеченцы под "дудаевским" флагом
На границе Германии — во французском Страсбурге, а также в Бельгии выходцы из "дудаевской" чеченской эмиграции также под пристальным наблюдением. В июне 2017 года чеченская и турецкая общины города (на этот раз действовавшие заодно) оказались "на ножах" с арабскими и африканскими мигрантами из-за избиения, которому подвергся чеченский учитель арабского Бислам Дадаев. В ответ на преступление этнические общины устроили погромы в квартале, откуда пришли нападавшие. Дело до сих пор не разрешено миром: общины выбирают для молитвы разные мечети.

В разговоре с РИА Новости депутат законодательного собрания французского региона Большой Восток Виржини Жорон рассказала, что речь не идет о единичном случае. "В Эльзасе, в Европе, банды выходцев из Северной Африки и Чечни конфликтуют между собой. Здесь, в городе Мюлузе, вы представляете!" — возмущается Жорон.

Неподалеку от Страсбурга, в Бельгии, в июле 2017 года полиция вышла на след джихадиста Али Бомбаталиева, связанного с ячейкой ИГ*, действующей в Льеже. Бомбаталиев отправился из Льежа на юг Италии, в город Бари, где смог создать собственное подразделение радикальной исламистской организации. СМИ Франции описывают преступника как "чрезвычайно влиятельного" пропагандиста исламистских идей, приобретшего вес в местной общине.  Выдвигаются и другие обвинения: Бомбаталиев якобы причастен к взрыву в Грозном в декабре 2014 года.

© AP Photo / Peter DejongЧеченские боевики во время уличных боев в Грозном
© AP Photo / Peter Dejong
Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном

Как француз изображал из себя чеченца

Разрушенный город в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Воевавшие на стороне ИГ чеченцы: из-за этой войны не стоит умирать
Распространение чеченской преступности, связанной с первой, сепаратистской волной миграции, нашло отражение в курьезном эпизоде. В мае 2017 года французские полицейские арестовали джихадистского террориста Клемана Бора, планировавшего крупный теракт накануне президентских выборов во Франции.

После ареста преступник представился выходцем из Чечни Исмаилом Джабраиловым. Находившийся в тесной связи с чеченской общиной Франции Бор обучился основам русского языка и смог выдать себя за россиянина. История, кажущаяся тем более невероятной, что в 2015 году Бор, арестованный  полицией, отбыл срок в тюрьме французского города Секедена под именем Исмаила Джабраилова. Расследование показало, что имя и фамилия, которыми успешно прикрывался исламист, принадлежат чеченскому мигранту, проживающему в Европе и также разделяющему джихадистские идеи. Местопребывание настоящего Исмаила Джабраилова все еще не установлено.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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