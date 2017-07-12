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В мире

Конгресс просит генпрокурора проверить связи Трампа с компанией из России

23:4812.07.2017
(обновлено: 00:01 13.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа членов палаты представителей конгресса США в среду направила письмо генеральному прокурору страны Джеффу Сешнсу, в котором просит проверить возможные связи окружения президента Дональда Трампа с компанией Prevezon Holdings, принадлежащей россиянину Денису Кацыву.

Министерство юстиции США. Архивное фото
© Flickr / geetarchurchy
Дело закрыто: Prevezon Holdings договорилась с властями США без суда

Компания привлекла внимание конгрессменов в связи с тем, что ее интересы представляла адвокат Наталья Весельницкая, которая стала фигурантом другой громкой истории в США из-за встречи с сыном главы государства – Дональдом Трампом-младшим – в июне 2016 года.

Письмо прокурору

В мае Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings с минюстом США (это ведомство возглавляет генпрокурор Сешнс). Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов без признания своей вины.

Члены конгресса обеспокоены тем фактом, что соглашение было заключено "внезапно" и всего за два дня до начала судебного процесса.

В связи с этим они просят генпрокурора ответить на вопрос, принимала участие Весельницкая в этой сделке. При этом конгрессмены игнорируют тот факт, что сама адвокат совершенно не скрывала своего участия в этом процессе, о чем публично говорила в СМИ.

Кроме того, они интересуются, контактировал ли сам Трамп, его окружение или представители Белого дома с минюстом США по поводу Prevezon Holdings и обсуждалось ли дело этой компании с членами переходной администрации Трампа (то есть в период с 8 ноября до 20 января).

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Prevezon Holdings достигла досудебного решения по иску властей США
Отдельно конгрессмены спрашивают у Сешнса, обсуждал ли он дело Prevezon Holdings во время своих встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком или другими российскими чиновниками.

Письмо генеральному прокурору подписали конгрессмены Джон Конерс, Джеррольд Надлер, Зу Лофгрен и Шейла Джексон Ли.

Дело Prevezon Holdings

Дело компании Prevezon Holdings было начато в США в сентябре 2013 года. Власти обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Трамп и адвокат из России

Похороны юриста Сергея Магнитского. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Дело Магнитского" и реакция на него в США и Европе
Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.

В настоящее время в конгрессе изучают все "российские связи" президента Трампа и его окружения в рамках расследования о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. За минувшие месяцы общественности так и не были представлены доказательства такого вмешательства. В Москве подобные обвинения отрицают, называя их бездоказательными.

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