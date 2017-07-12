Армия Ирака задерживает в Мосуле боевиков, маскирующихся под мирных граждан

МОСУЛ, 12 июл — РИА Новости. Иракские военные задержали в среду десятки боевиков и сторонников запрещенной в России и ряде других государств террористической организации "Исламское государство" во время прочесывания кварталов западной части Мосула, так называемого "старого города", где по-прежнему остаются гражданские лица, передаёт корреспондент РИА Новости.

Корреспондент агентства стала свидетелем того, как иракские военные фильтруют жителей города, выявляя среди них боевиков, пытающихся раствориться среди мирного населения. Так, некоторые жители сами приходят к иракскими военным у въезда в район Макауи. После этого их допрашивают сотрудники спецслужб. Часть переводят в разряд подозреваемых и задерживают на месте. Остальных переправляют дальше на армейский КПП в районе моста Аль-Акраб, который соединяет две части города.

Раненых направляют в госпиталь, организованный народным ополчением.

© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул © Sputnik / Сара Нуреддин Мосул

Военный источник в управлении по борьбе с терроризмом рассказал РИА Новости, что старый город покинули помимо прочих около 25 семей сторонников ИГ*, при этом, по его словам, власти задержали женщин, активно сотрудничавших с террористами. "Несколько женщин были арестованы после следственных действий, так как было подтверждено, что они занимали различные должности в администрации ИГ*", — сказал собеседник агентства. По его словам, спецслужбы располагают списками с данными боевиков ИГ* в провинции Найнава.

Иракский военный добавил, что за последние несколько дней по обвинению в принадлежности к ИГ* были задержаны десятки боевиков, среди которых есть как мужчины, так и женщины. Они попадают сначала в спеццентры предварительного допроса в провинции Нанайва, а затем будут отправлены в Багдад, где решится их дальнейшая судьба.

Одна из задержанных женщин, находящихся в фильтрационном центре, рассказала, что ее спас арамейский спецназ из-под обломков дома, взорванного террористами с помощью заминированного автомобиля. Она рассказала, что вместе с ней военные спасли также ее детей и соседей. "Боевики ИГ* закрепились в нашем районе, многие из них до сих пор находятся там, и говорят, что будут драться до последней капли крови", — сказала жительница Мосула. Она пояснила, что боевики использовали местное население как "живой щит" и не разрешали покидать район боевых действий даже женщинам с детьми.

© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул © Sputnik / Сара Нуреддин Мосул

* Террористическая организация, запрещенная в России.