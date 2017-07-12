НАТО в видеоролике объявила сторонников нацистов героями

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Постпредство России при НАТО раскритиковало видео, в котором альянс представил героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии.

​"Еще одна позорная попытка переписать историю и прославить бесславных бывших бойцов СС и националистов в угоду сегодняшней политической интерпретации. НАТО предлагает еще одно практическое руководство по сеянию нетерпимости и воинственности в их лучшем виде", — написало постпредство в Twitter.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Балтии, многие из них воевали в рядах местных батальонов СС.

В среду НАТО разместила в Интернете восьмиминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, которые заняты исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользуются широкой поддержкой гражданского населения, желающего восстановить государственность.

Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.