В Германии радикальному проповеднику предъявили обвинения в связях с ИГ*

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение радикальному салафитскому проповеднику Абу Валаа в связях с запрещенной в РФ и других странах террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает издание Focus.

В ноябре 2016 года генпрокуратура Германии санкционировала арест нескольких исламистов, подозреваемых в вербовке боевиков для ИГ.

Среди задержанных тогда был мулла Ахмад Абдулазиз Абдулла А., известный как Абу Валаа, его тоже подозревают в вербовке боевиков для отправки в Сирию и Ирак, он работал в мечети DIK.

По данным источника издания в юридических кругах, Валаа предстанет перед судом 19 августа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.