Россия и НАТО проведут вторую за год встречу на уровне постпредов

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия и НАТО в четверг проведут в штаб-квартире организации вторую за год встречу на уровне постпредов на фоне укрепления альянсом своего боевого потенциала и наращивания присутствия вблизи российских границ.

В среду представитель альянса заявил РИА Новости, что НАТО пока не намерена раскрывать повестку заседания. Как ранее сообщал генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Тогда российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это предложение выглядит довольно странным и вряд ли будет принято.

Кроме того, по информации издания Politico, страны-члены альянса намерены заявить о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями" российских летчиков в небе над Балтийским морем. При этом Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

В этой связи постпред РФ при НАТО Александр Грушко отмечал, что для снижения риска военных инцидентов над Балтикой требуется системный диалог между военными России и НАТО. При этом, по его словам, российская сторона не наблюдает никаких признаков готовности НАТО к совместной работе в этом направлении, несмотря на конкретные предложения российского Минобороны.

На предыдущей встрече 30 марта российская сторона дала разъяснения в отношении хода развертывания двух дивизий в Западном военном округе РФ, а также мотострелковой дивизии в Южном военном округе. В свою очередь страны НАТО предоставили актуализированные данные о реализации планов передового развертывания на "восточном фланге".

По итогам предыдущей встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что стороны добились некоторого прогресса на заседаниях, но хотелось бы большей прозрачности. В свою очередь, постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что для качественного улучшения ситуации с безопасностью обмена информацией об аспектах военной деятельности между НАТО и РФ недостаточно.

Заседание в четверг вновь пройдет на фоне активных усилий НАТО по сдерживанию России: в июне альянс объявил о завершении развертывания четырех батальонов в странах Прибалтики и Польше. Российская сторона неоднократно заявляла, что эти действия ослабляют региональную стабильность и не отвечают реальным потребностям безопасности, тогда как РФ намерена предпринять необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

На саммите в мае этого года и на заседании министров обороны стран-членов НАТО в июне были приняты решения не только о росте оборонных расходов альянса, но и согласованы приоритеты в наращивании боевого потенциала. Эти намерения также вызвали критику Москвы. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что реализация планов НАТО по росту расходов на оборону может привести к ситуации холодной войны, когда военное планирование влияет на политику.