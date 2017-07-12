К востоку от побережья КНДР произошло землетрясение магнитудой 6,0

Мужчины на набережной реки Тэдонган в Пхеньяне. Архивное фото

Мужчины на набережной реки Тэдонган в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду к востоку от побережья КНДР в Японском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 19.48 по времени UTC (22.48 мск). Эпицентр располагался в 176 километрах к востоку от населенного пункта Хомюл-ли (Hoemul-li) в провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 537,6 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.