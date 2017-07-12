В Белом доме заявили о сговоре Демпартии и украинских властей на выборах

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Единственное свидетельство сговора в ходе выборов в США касается Демократической партии и украинских властей, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Если и есть какое-либо свидетельство сговора, так это между национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством", — сказала она на брифинге.

Ранее во вторник Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в поисках компромата на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.

В посольстве Украины обвинения отвергли, заявив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.

Издание Politico писало со ссылкой на данные собственного расследования, что власти Украины в ходе выборов в США пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон. По сведениям журналистов, украинские чиновники искали информацию, способную нанести вред сопернику Клинтон — республиканцу Дональду Трампу.