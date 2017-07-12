ДНР: Киев отложил проект по реинтеграции из-за "нормандской четверки"

ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса было отложено из-за позиции лидеров стран-участниц "нормандского формата" об отсутствии альтернативы минским соглашениям, считает представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

"Лидеры стран-участниц "нормандского формата" ясно выразили свою позицию — альтернативы "Минску" не существует и Украина понимает, что оспорить данную позицию без конкретных аргументов не удастся, по крайней мере в ближайшее время. Потому и отложили рассмотрение законопроекта (о реинтеграции Донбасса — ред.) в долгий ящик, пока не придумают способ убедить нормандских лидеров в обратном. А способы в Украине одни — война, провокации, ложь и клевета", — сказал РИА Новости Костенко.

Он добавил, что внезапное изменение повестки дня заседания СНБО в отношении закона о реинтеграции не вызвало удивления.

"У меня не вызвало удивления внезапное изменение ранее анонсированной повестки дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, в частности, рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса. Заседание проходило в тени саммита "большой двадцатки", "на полях" которого одним из топовых вопросов стали переговоры по ситуации в Донбассе и урегулированию конфликта согласно минскому формату", — отметил Костенко.