Члены Совбеза ООН продолжают работать над проектом резолюции по КНДР

ООН, 12 июл — РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН продолжают работать над проектом резолюции, которая станет ответом на последний ракетный пуск КНДР, сообщил в среду постпред Японии при всемирной организации Коро Бешо.

"Мы рассчитываем на сильную резолюцию, разумеется, но я не могу предсказать, каким будет итог", — сказал он журналистам. Дипломат отметил, что идут попытки "найти лучший путь, чтобы ответить Северной Корее". По его словам, десять непостоянных членов СБ ООН провели ряд двусторонних встреч, а также состоялись контакты представителей Японии, США и Южной Кореи.

"Мы все еще работаем над результатом на основе инструкций от наших лидеров", — сообщил Бешо.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции — проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты. Накануне газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщила, что Россия и КНР не поддержат в СБ ООН проект резолюции США по КНДР. Однако постпредство РФ при ООН не подтвердило информацию о распространении проекта резолюции США по новым санкциям в отношении КНДР, сообщив, что свое отношение к документу выскажут только после его официального представления в Совете Безопасности и экспертного изучения.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. На заседании СБ ООН 5 июля Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.