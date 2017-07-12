Трамп: Россия и США могут успешно сотрудничать не только в Сирии

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона и Москвы есть много областей для продуктивного сотрудничества, помимо Сирии.

"Думаю, что в таком случае как Сирия, где мы можем работать вместе, добиваться перемирия, есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки, и это то, что есть", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.