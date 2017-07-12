Трамп: Россия и США могут успешно сотрудничать не только в Сирии
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона и Москвы есть много областей для продуктивного сотрудничества, помимо Сирии.
"Думаю, что в таком случае как Сирия, где мы можем работать вместе, добиваться перемирия, есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки, и это то, что есть", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.
Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.