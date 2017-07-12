Трамп в интервью CBN заявил, что поладил с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что он поладил с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.

По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным продолжалась так долго — почти 2,5 часа. По его мнению, очень важно вести диалог с Россией. "И если (вы) не ведете диалог, то это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог", — добавил он.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.