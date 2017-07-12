Трамп в интервью CBN заявил, что поладил с Путиным
22:0112.07.2017
(обновлено: 22:25 12.07.2017)
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что он поладил с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.
По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным продолжалась так долго — почти 2,5 часа. По его мнению, очень важно вести диалог с Россией. "И если (вы) не ведете диалог, то это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог", — добавил он.
Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.