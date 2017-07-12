Два американских конгрессмена призвали к импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы препятствовал правосудию в ходе расследования "связи" его кампании с Россией. Это следует из резолюции, распространенной самим Шерманом в среду.

"Президента США Дональда Трампа подвергнуть импичменту за серьезное преступление, проступок, согласно закону об импичменте в рамках законодательства США", — предлагают конгрессмены.

Они вменяют Трампу в вину, что он "нарушил клятву президента в части защиты конституции", а именно в "использовании служебного положения в части давления на расследование российского вмешательства", например, по его советнику по нацбезопасности Майклу Флинну. Конгрессмены уверены, что именно это вмешательство и привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для России такое вмешательство не имеет смысла.