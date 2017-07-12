МИД России: решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды политизировано

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Решение ЕСПЧ по российскому закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних является примером политизированного подхода к рассмотрению жалоб против РФ, говорится в комментарии МИД России.

Ранее Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В деле "Баев и другие против России" ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений). В Минюсте отметили, что постановление суда в законную силу не вступило, в течение трех месяцев ведомство это решение обжалует.

"Считаем, что постановление ЕСПЧ по делу "Баев, Киселев, Алексеев против России" является еще одним примером политизированного подхода к рассмотрению жалоб против нашей страны в нарушение принципов субсидиарной, то есть вспомогательной роли ЕСПЧ и свободы усмотрения государств-участников в вопросах применения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По информации министерства, при рассмотрении этого дела "вопреки собственной практике ЕСПЧ не попытался найти баланс между свободой выражения мнения и правом на уважение частной жизни несовершеннолетних и не принял во внимание право родителей воспитывать своих детей в соответствии с их религиозными и философскими убеждениями".

"Вновь хотели бы подчеркнуть, что принятые в Российской Федерации законы, касающиеся запрета пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений, не предусматривают общего запрета или порицания соответствующих отношений. Данные нормативные акты направлены исключительно на защиту нравственности и духовного развития детей, не содержат признаков дискриминации и по своему смыслу не допускают избыточных действий органов власти", — отметили в российском МИД.