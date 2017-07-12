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В мире

Запрет продуктов Kaspersky в США: политика и конкурентная борьба

21:1412.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудница во время работы в компании Лаборатория КасперскогоСотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, соответствующее заявление опубликовала Администрации общих служб США (GSA). При этом в GSA заявили, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Интернет-омбудсмен прокомментировал ограничения на работу Kaspersky в США

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами.

Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и опрошенные РИА Новости эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.

Советник президента РФ Герман Клименко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Клименко прокомментировал частичный запрет продукции Kaspersky Lab в США

Частная компания

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. "Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре. Компания ни когда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа", — сказали в компании.

В Кремле также заявили, что "Лаборатория Касперского" является коммерческой компанией. "Это компания коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги не только конкурентоспособные, но конкурентопревосходные в мире", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов российских компаний.

В "Лаборатории Касперского" напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с правительственными чиновниками, свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть со стороны американского правительства.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Матвиенко рассказала, кому выгодны ограничения на работу Kaspersky в США

В компании подчеркнули, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований.

Политика и конкуренция

В Кремле считают, что решение американских властей в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" продиктовано политическими мотивами. "Мы, безусловно, знаем, что это политизированное решение", — сказал Песков.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что ситуация вызвана охлаждением отношений между двумя странами. "Это, в общем, в некоторой степени отголосок охлаждения отношений – и коммерческих, и политических. Когда отношения между странами были более позитивными, огромное количество российских продуктов использовалось, в том числе, и в военных ведомствах", — сказал Мариничев РИА Новости.

Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Кремле прокомментировали частичный запрет продукции Kaspersky Lab в США

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин считает, что решение властей США в отношении "Лаборатории Касперского" можно трактовать как новые санкции против российских фирм, успешно работающих за рубежом. "Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьезного конкурента американским производителям. Это решение можно трактовать как новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом", — сказал Левин журналистам.

При этом эксперты не исключают, что причиной может быть и конкурентная борьба, ведь "Лаборатория Касперского" является одной из крупнейших в мире антивирусных компаний.

Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что решением Белого дома отказаться от сотрудничества с "Лабораторией Касперского" могли воспользоваться ее американские компании-конкуренты. "Это решение в общем стиле той антироссийской истерии, которая захватила США. … Не исключаю, что этой ситуацией могли воспользоваться компании-конкуренты ", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Лаборатория Касперского" объяснила ограничения для своей продукции в США

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что ситуация с запретом продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США – это смесь паранойи американских властей и конкурентной борьбы. "Понятно, что бизнес-интересы – это важная история, и рынки большие сейчас, огромные. Поэтому это смесь конкурентной борьбы, очень удачно наложенная на паранойю чиновников", — сказал он.

Этого не исключает и интернет-омбудсмен. "Запросто может быть, потому что в Америке достаточно прозрачно работает система лоббирования коммерческих интересов, и в принципе государственность построена вокруг экономики, вокруг интересов компаний. Поэтому здесь экономика, замешанная на политику – и ничего более", — сказал Мариничев.

Левин также заявил, что такие действия властей США совершаются на фоне усиления роли российских IT-компаний за границей и создания уникальных отечественных разработок в борьбе против киберпреступности. "Вместо того, чтобы объединить усилия в этом вопросе, о чем последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег", — отметил глава профильного комитета Госдумы.

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