ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге может привести к политическому ренессансу в духе Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, заявила в интервью РИА Новости член британской Независимой партии (UKIP), потенциальный претендент на пост ее лидера Элизабет Джонс.
"Эта встреча может привести к ренессансу в стиле Рейган-Горбачев между двумя великими державами", — убеждена Джонс.
По ее словам, Великобритании пора сосредоточиться на вопросах выхода страны из Евросоюза, так называемом Brexit, перестать читать Трампу лекции и перестать бояться "агрессивных левых", организовав для лидера США государственный визит в Великобританию.
Ранее сообщалось, что Трамп в рамках поездки во Францию может незапланированно посетить Великобританию, назывались даже дата и место — 14 июля, гольф-клуб Трампа в Шотландии. Однако представитель британского премьера эту информацию не подтвердил. Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов — многие британцы недовольны внутренней и международной политикой американского президента.
По мнению Джонс, британцам следует обратить внимание на себя и собственные проблемы. Встречу Трампа и Путина она назвала "знаковой" еще и потому, что она может стать шагом на пути к пересмотру геополитического сценария, в том числе в том, что касается террористической угрозы.
По ее словам, боевики, скорее всего, "рассредоточатся, уйдут в подполье, будут участвовать в бомбардировках и массовых убийствах" и тогда, считает она, могут потребоваться решительные военные действия под руководством сирийского лидера Башара Асада.
Мнение о двух конфликтах
Говоря о двух крупных конфликтах, украинском и сирийском, Джонс сказала, что "нынешняя архитектура конфликта не работает".
"Оба узла надо развязать… Нужно пересмотреть тот факт, что Асад управлял Сирией железной рукой довольно успешно, и мы видели, что устранение сильного лидера без достойной замены не работает. Зачем пытаться убрать Асада?" — задает вопрос политик.
По ее словам, Трамп подал неправильный сигнал, произведя бомбардировку в Сирии после того, как там произошла химатака, и "никто на самом деле не знает, кто ее устроил".
По ее мнению, мирные переговоры должны идти на основе предпосылки, что "смены режима в Дамаске не будет".
Обвинять Россию нечестно
"Россию предупреждали не вмешиваться в выборы в Германии, таким образом, теперь есть предположение, что Россия вмешивается во все крупные выборы! Путин отдавал приоритет Ле Пен во Франции, а она проиграла", — сказала Джонс.
По ее мнению, подобная риторика вредит отношениям России и США.
*Террористическая организация, запрещенная в России