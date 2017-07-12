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В мире

Политик: встреча Путина и Трампа может привести к политическому ренессансу

20:3312.07.2017
(обновлено: 21:01 12.07.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb

ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге может привести к политическому ренессансу в духе Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, заявила в интервью РИА Новости член британской Независимой партии (UKIP), потенциальный претендент на пост ее лидера Элизабет Джонс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча Путина и Трампа прошла на прошлой неделе в немецком Гамбурге "на полях" саммита "большой двадцатки".

"Эта встреча может привести к ренессансу в стиле Рейган-Горбачев между двумя великими державами", — убеждена Джонс.

По ее словам, Великобритании пора сосредоточиться на вопросах выхода страны из Евросоюза, так называемом Brexit, перестать читать Трампу лекции и перестать бояться "агрессивных левых", организовав для лидера США государственный визит в Великобританию.

Ранее сообщалось, что Трамп в рамках поездки во Францию может незапланированно посетить Великобританию, назывались даже дата и место — 14 июля, гольф-клуб Трампа в Шотландии. Однако представитель британского премьера эту информацию не подтвердил. Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов — многие британцы недовольны внутренней и международной политикой американского президента.

По мнению Джонс, британцам следует обратить внимание на себя и собственные проблемы. Встречу Трампа и Путина она назвала "знаковой" еще и потому, что она может стать шагом на пути к пересмотру геополитического сценария, в том числе в том, что касается террористической угрозы.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Нужно подумать о том, где окажутся боевики ИГ*, когда падет Ракка и они не смогут больше размахивать своим черно-белым флагом", — сказала политик.

По ее словам, боевики, скорее всего, "рассредоточатся, уйдут в подполье, будут участвовать в бомбардировках и массовых убийствах" и тогда, считает она, могут потребоваться решительные военные действия под руководством сирийского лидера Башара Асада.

Мнение о двух конфликтах

Говоря о двух крупных конфликтах, украинском и сирийском, Джонс сказала, что "нынешняя архитектура конфликта не работает".

"Оба узла надо развязать… Нужно пересмотреть тот факт, что Асад управлял Сирией железной рукой довольно успешно, и мы видели, что устранение сильного лидера без достойной замены не работает. Зачем пытаться убрать Асада?" — задает вопрос политик.

По ее словам, Трамп подал неправильный сигнал, произведя бомбардировку в Сирии после того, как там произошла химатака, и "никто на самом деле не знает, кто ее устроил".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Россия играет большую роль в сирийском конфликте, это результат ее недавнего военного участия, и будет продолжать быть ведущим переговорщиком в вопросе установления мира", — сказала Джонс.

По ее мнению, мирные переговоры должны идти на основе предпосылки, что "смены режима в Дамаске не будет".

Обвинять Россию нечестно

"Россию предупреждали не вмешиваться в выборы в Германии, таким образом, теперь есть предположение, что Россия вмешивается во все крупные выборы! Путин отдавал приоритет Ле Пен во Франции, а она проиграла", — сказала Джонс.

По ее мнению, подобная риторика вредит отношениям России и США.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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