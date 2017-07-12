В кишиневской тюрьме женщины-заключенные объявили голодовку

КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Несколько женщин, содержащихся в тюрьме №13 в Кишиневе, объявили голодовку, сообщил интернет-портал crimemoldova.com со ссылкой на одну из осужденных.

Женщину доставили из изолятора временного содержания в суд накануне для дачи показаний. На опубликованном видео видно, что она делает заявления на ходу, когда конвой сопровождал ее в зал заседаний суда.

"В пенитенциаре №13 полный беспредел. Нарушаются права человека на каждом шагу… Пытки каждый день… Почта вскрывается, звонки прослушиваются и обрываются. Таким образом, там орудует группа лиц, которые занимаются противоправными делами. Почему-то департамент пенитенциарных учреждений и прокуратура закрывают на это глаза. Нужна тотальная прокурорская проверка", — сказала Тимофеева.

На вопрос, сколько заключенных объявили голодовку, она отметила, что "два человека, но по факту больше". Издание же утверждает, что к голодовке присоединились еще шесть женщин. Она также добавила, что протест не был официально зарегистрирован. "На голодовке мы находимся восемь дней, и прерывать ее не собираемся до удовлетворения законных требований", — сказала женщина.

Представитель тюрьмы №13 опроверг озвученную заключенной информацию. "Не происходит никаких противоправных действий в пенитенциаре №13", — сказал он.