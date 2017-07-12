Суд Парижа освободил Google от уплаты налогов в стране на 1,1 млрд евро

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Административный суд Парижа освободил компанию Google от уплаты налогов во Франции на сумму в 1,1 миллиарда евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на решение суда.

В феврале 2016 года появились сообщения о том, что власти Франции подозревают Google в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,6 миллиарда евро. В мае в штаб-квартире американского интернет-гиганта в Париже прошли обыски. По результатам расследования министерство финансов Франции потребовало от Google выплатить 1,6 миллиарда евро в качестве неуплаченных налогов, позднее сумма штрафа была снижена. В июне 2017 года госпредставитель в административном суде Парижа сообщил, что Google может избежать этих выплат, поскольку компания не имеет постоянного представительства в стране. Из-за этого налоговые службы Франции не имеют права взыскивать с компании недополученные налоги, сказал он.

Суд отметил, что ирландская дочерняя компания Google не облагается налогом во Франции. "Французская компания Google Ireland Limited (GIL) не облагалась налогом во Франции в период с 2005 по 2010 год", — приводит агентство решение суда.

По данным агентства, Google заплатила во Франции в 2015 году всего 6,7 миллиона евро в виде корпоративных налогов. Компания переводила данные по своим доходам на "дочку" в Ирландии, где уровень выплачиваемых налогов значительно ниже, пишет агентство. Помимо этого все рекламные контракты по работе поисковой системы или YouTube подписаны с ирландской дочерней компанией Google. Постоянного представительства во Франции у корпорации нет, поэтому она не обязана декларировать свои доходы в стране.

Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.