США выделили Украине $25 млн на сферу безопасности

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. США в июле выделили Украине 25 миллионов долларов в качестве помощи в сфере безопасности, сообщило в среду посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

"В июле США выделили 25 миллионов долларов помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи", – говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.