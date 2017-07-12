В ООН заявили, что число жертв холеры в Йемене превышает официальные данные

ООН, 12 июл — РИА Новости. Количество жертв холеры в Йемене может значительно превышать официальные данные, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

По данным ООН, в Йемене зафиксировано более 330 тысяч случаев заболевания холерой, 1740 — смертельных. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН О'Брайен сообщил, что эти цифры "возможно, гораздо больше в отдаленных областях, которые мы не можем посетить". Ситуация усугубляется тем, что у правительства и гуманитарных агентств нет средств для поддержания работы базовой инфраструктуры: больниц, водяных насосов и станций очистки.

"Около 16 миллионов человек не имеют доступа к воде соответствующего качества, средствам очистки и гигиены", — подчеркнул О'Брайен. Он заявил о фактическом развале системы здравоохранения страны. "По оценкам, 55% медучреждений закрылись из-за повреждений, разрушений и нехватки средств. Около 30 тысяч медицинских работников не получали зарплату почти год", — заявил представитель ООН.

По последним данным, голод грозит 7 миллионам человек в Йемене, включая 2,3 миллиона детей, из них 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет крайне истощены. "Они уязвимы перед болезнями, и им может грозить медленная и мучительная смерть", — заявил О'Брайен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что эпидемия распространяется на 21 из 23 провинций страны, где было уничтожено более половины медицинских учреждений. Наиболее пострадавшими районами являются Аманат-аль-Азимах, аль-Ходейда, Хаджа и Амран.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием разной степени обезвоживания вплоть до смерти.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.