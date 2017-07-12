Турция рассмотрит апелляции госслужащих, уволенных после попытки переворота

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о начале работы комиссии, которая будет рассматривать апелляции госслужащих, уволенных в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года.

"Мы открыли дорогу для обращения государственных служащих, которые были уволены со своих постов на основании постановлений, принятых в рамках режима чрезвычайного положения. У нас создана государственная комиссия по расследованию в рамках режима ЧП. Она начнет прием апелляций 17 июля", — заявил Йылдырым в эфире телеканала NTV.

В ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.