Трамп заявил о двойных стандартах, вспомнив скандал вокруг Клинтон

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался на двойные стандарты в отношении к скандалу вокруг электронной переписки Хиллари Клинтон и к разбирательствам в связи с предполагаемыми "связями с РФ" его предвыборной команды.

Why aren't the same standards placed on the Democrats. Look what Hillary Clinton may have gotten away with. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.

​"Почему те же стандарты не применяются по отношению к демократам? Посмотрите, что Хиллари Клинтон могло сойти с рук. Позор!" — написал американский президент на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную и частную переписку через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам. В рамках расследования она передала около 30 тысяч писем с личного сервера в распоряжение властей, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер.

Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что эта находка не изменила позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.

Сейчас в конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".