Трамп заявил о двойных стандартах, вспомнив скандал вокруг Клинтон

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался на двойные стандарты в отношении к скандалу вокруг электронной переписки Хиллари Клинтон и к разбирательствам в связи с предполагаемыми "связями с РФ" его предвыборной команды.
Why aren't the same standards placed on the Democrats. Look what Hillary Clinton may have gotten away with. Disgraceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.
"Почему те же стандарты не применяются по отношению к демократам? Посмотрите, что Хиллари Клинтон могло сойти с рук. Позор!" — написал американский президент на своей официальной странице в микроблоге Twitter.
Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что эта находка не изменила позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".