В Китае опровергли информацию о планах заблокировать доступ к VPN

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство промышленности и информационных технологий Китая опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что власти страны якобы дали поручение телекоммуникационным операторам заблокировать доступ частных лиц к виртуальным частным сетям (VPN) к 1 февраля 2018 года, сообщает китайское издание thepaper.cn. © Fotolia / DragonImages В Китае усиливают контроль над VPN-сервисами и интернет-провайдерами

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что соответствующее распоряжение получили такие государственные компании, как China Mobile, China Unicom и China Telecom.

"Подчиняющийся нам департамент не издавал подобного уведомления. Сообщения, появившиеся в иностранных СМИ, не соответствуют действительности", — приводит газета заявление министерства.

Технологии VPN-соединения позволяют пользователям получить доступ к интернет-контенту через специально созданный сервер, минуя установленные ограничения и фильтры. VPN широко используются предприятиями и частными лицами для просмотра заблокированных веб-сайтов.

В январе этого года министерство промышленности и информационных технологий КНР сообщило об усилении контроля за деятельностью VPN-сервисов и незаконных интернет-провайдеров на территории страны. Ведомство обязало всех провайдеров, предоставляющих специальные услуги кабельного интернет-соединения и VPN, получить специальное разрешение от властей.