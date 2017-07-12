В МВД Британии рассказали, кто перечисляет исламистам сотни тысяч фунтов

ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости. Частные лица в Великобритании перечисляют в поддержку исламистских экстремистских организаций, действующих внутри страны, сотни тысяч фунтов в год. Такой вывод был сделан британским МВД в ходе работы над докладом об источниках финансирования экстремизма. Об этом в среду сообщила британский министр внутренних дел Амбер Радд, которая при этом из соображений национальной безопасности решила не публиковать доклад полностью.

"Основной источник поддержки экстремистских исламистских организаций в Великобритании — это маленькие анонимные общественные пожертвования, большинство этих пожертвований исходит от частных лиц, которые находятся в Великобритании. В ряде случаев эти организации получают сотни тысяч фунтов стерлингов в год, это основной источник их дохода", — говорится в правительственном заявлении Радд, подготовленном для парламента.

По ее словам, зачастую перечисляющие деньги люди могут не знать или не целиком поддерживать программу организации. Доклад не включает анализ финансирования зарубежного терроризма.

По словам Радд, она решила не публиковать доклад полностью, "послушавшись совета", так как документ содержит "большой объем личной информации", а также "из соображений национальной безопасности".

По словам министра, многие организации такого рода позиционируют себя как благотворительные фонды для повышения доверия к себе, и чтобы лучше регулировать денежные потоки, нужно лучше контролировать такие организации. При этом, как отмечает министр, заграничные источники финансирования для таких организаций не играют существенной роли.

"Для некоторого числа организаций, которые имеют отношение к экстремизму, заграничное финансирование является существенным источником дохода. Однако для подавляющего большинства экстремистских группировок в Великобритании заграничное финансирование не является значимым источником дохода", — отмечается в заявлении Радд.

По ее словам, МВД в этой связи планирует расширить сотрудничество с комиссией по благотворительности, которая в том числе регулирует деятельность НКО в Великобритании. Ожидается, что комиссия предложит благотворителям требование, согласно которому они должны будут декларировать заграничные источники финансирования, в настоящее время это нововведение обсуждается, обсуждение длится уже несколько месяцев.