В Киеве рассказали о процедуре отказа от украинского гражданства

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украина по-прежнему будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства, заявил "Общественному радио" пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

Госдума РФ в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

"Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины", — сказал Гунько.

Он подчеркнул, что "прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины", других вариантов нет.

Российское законодательство предполагает упрощенный порядок вступления в гражданство РФ иностранных граждан, которые являются носителями русского языка. Но чтобы воспользоваться этим правом, они должны получить согласие иностранного государства на выход из имеющегося у них гражданства и представить об этом соответствующий документ в МВД РФ.