Омбудсмен ДНР передала ООН документы о применении Киевом пыток
17:0512.07.2017
(обновлено: 17:07 12.07.2017)
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова передала в ходе встречи с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Встреча омбудсмена ДНР с представителем миссии ООН по правам человека в Украине прошла 12 июля в Донецке. На ней обсуждались такие вопросы, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и необходимость сотрудничества с представителями Киева в области обмена данными ДНК для идентификации тел, пояснили в аппарате омбудсмена.
"Представителям мониторинговой миссии ООН были переданы документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур", — сообщил представитель аппарата омбудсмена.
Также там добавили, что во время встречи обсуждалась деструктивная позиция представителей Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске.