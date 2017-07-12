Омбудсмен ДНР передала ООН документы о применении Киевом пыток

ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова передала в ходе встречи с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Встреча омбудсмена ДНР с представителем миссии ООН по правам человека в Украине прошла 12 июля в Донецке. На ней обсуждались такие вопросы, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и необходимость сотрудничества с представителями Киева в области обмена данными ДНК для идентификации тел, пояснили в аппарате омбудсмена.

"Представителям мониторинговой миссии ООН были переданы документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур", — сообщил представитель аппарата омбудсмена.

Также там добавили, что во время встречи обсуждалась деструктивная позиция представителей Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске.