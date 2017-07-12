Клименко прокомментировал частичный запрет продукции Kaspersky Lab в США

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что ситуация с запретом продуктов "Лаборатории Касперского" в правительственных агентствах США – это смесь паранойи американских властей и конкурентной борьбы.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. По словам представителя GSA, такие действия были предприняты после тщательного рассмотрения, а приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

"Мне кажется, что во многом это смесь паранойи с бизнес-интересами", — сказал Клименко РИА Новости.

"Учитывая, что наши правительственные органы (американские и российские – ред.) в принципе не сотрудничают по IT-сфере… То есть мы сотрудничаем по Интерполу, по наркотикам, по многим направлениям, несмотря на санкции, но IT в эту сферу не входит. Поэтому можно обвинять кого угодно в чем угодно, если это удобно ложится на карту", — добавил советник президента.

"При этом понятно, что бизнес-интересы – это важная история, и рынки большие сейчас, огромные. Поэтому это смесь конкурентной борьбы, очень удачно наложенная на паранойю чиновников", — заключил он.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" РИА Новости заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США, безусловно, политизированное, и Россия будет предпринимать шаги для защиты интересов своих компаний.