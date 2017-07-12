Sputnik узнал, сколько получают боевики ИГ*

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Федеральная полиция Ирака нашла в западной части Мосула бухгалтерские бумаги, содержащие информацию о размерах заработных плат у боевиков "Исламского государства"* в 2016 году. Уникальный документ находится в распоряжении Sputnik Arabic.
Некий Абу Джана из батальона имама ат-Тарамзи, у которого есть жена и трое детей, получил 184 доллара, а указанному в бумагах Абу Насеру, имеющему жену и шестеро детей, выплатили 256 долларов. Также выяснилось, что всем боевикам вне зависимости от семейного положения выделялись продукты на сумму около 40 долларов.
Другой источник Sputnik Arabic рассказал, что боевики, уехавшие в Турцию перед началом операции по освобождению Найнавы, лишались всех выплат из-за экономического кризиса в организации. Финансовые проблемы начались у боевиков после потери контроля над нефтяными месторождениями в городе Аль-Каяра в октябре прошлого года.
Ранее Sputnik публиковал данные о зарплатах боевиков в первые годы контроля над провинциями Найнава и Анбар. По сведениям источников агентства в Мосуле, иностранному боевику выплачивались 1300 долларов, а также предоставлялись дом, машина, наложница и топливо, которое было в дефиците. Местные жители, ставшие боевиками ИГ*, получали 600 долларов. Такие высокие выплаты обеспечивались за счет контроля над нефтяными месторождениями и нелегальных поставок сырой нефти в соседние страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России