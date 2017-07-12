Руководящий орган ОБСЕ согласовал состав нового руководства организации

ВЕНА, 12 июл — РИА Новости. Специальный постоянный совет ОБСЕ, созванный в среду, утвердил кандидатуры на посты генерального секретаря организации и глав бюро верховного комиссара по делам национальных меньшинств и по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также представителя по свободе СМИ, говорится в распространенном пресс-службой заявлении по итогам заседания.

По решению постоянного совета, кресло генерального секретаря займет бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер, верховным комиссаром по делам национальных меньшинств должен стал недавно ушедший с поста генсека Ламберто Заньер. Представителем по свободе СМИ предлагается назначить экс-госсекретаря Франции по европейской политике Арлема Дезира, а главой БДИПЧ — бывшую главу МИД Исландии Ингеборгу Солрун Гисладоттир.

Постоянный совет обратился к совету министров ОБСЕ с просьбой утвердить эти предложения в рамках процедуры пятидневного молчания. Назначения станут окончательными, если возражения не будут получены до крайнего срока — полудня 18 июля 2017 года.