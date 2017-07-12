Жители Абхазии стали сопровождать гостей после налета на туристов из России

СУХУМ, 12 июл — РИА Новости. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или в другие места отдыха, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия жительница села Приморское Аида Отырба.

"Несмотря на то, что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-то", — отметила Отырба.

По ее мнению, участившиеся в Абхазии преступления — это происки сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике.

"Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией. Бывали случаи краж у туристов, но такого зверского преступления никогда не было", — добавила она.

Налет на россиян был совершен 11 июля в окрестностях села Приморское Гудаутского района. Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на группу отдыхающих из Москвы. Андрей Кабанов 1984 года рождения получил ножевые ранения, от которых скончался. Его жена, двое детей и еще одна семья были похищены, но позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках, причастных к убийству российского туриста.

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