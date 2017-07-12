В Киевской области в жилом доме произошел взрыв

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Взрыв в квартире 9-этажного дома произошел в городе Борисполь Киевской области, никто не пострадал, полиция выясняет причины, сообщила в среду пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.

"В городе Борисполь в квартире, расположенной на первом этаже 9-этажного дома, произошел взрыв – выбиты стекла, из людей никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, другие архитектурно-экспертные службы", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, в квартиру, где проживает семья, в которой воспитываются четверо детей, подача газа была прекращена в 2015 году. Также в пресс-службе сообщили, что на момент взрыва жильцов дома не было.

Сотрудники полиции во время осмотра места происшествия обнаружили обугленную бытовую технику – стиральную машину, причины взрыва устанавливаются, добавили в ведомстве.

В минувшую субботу, по предварительным данным, взрыв газа произошел в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Госслужба Украины по ЧС сообщала, что в результате взрыва погибли двое, пострадали семь человек. По информации властей города, дом восстановлению не подлежит.