В Турции задержали более 230 подозреваемых в причастности к ИГ*

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали 233 человека по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает главное управление безопасности Турции в среду.

"В ходе операции, проведенной в 29 провинциях страны, задержаны 233 человека, подозреваемых в причастности к ИГ*. Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления", — говорится в сообщении.

Ранее в среду администрация провинции Конья в центральной части Турции сообщила, что при попытке произвести задержание произошла перестрелка, в которой были ликвидированы пять предполагаемых боевиков ИГ, четверо полицейских получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация