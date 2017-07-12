Ариана Гранде стала почетным жителем Манчестера за помощь жертвам теракта
15:5012.07.2017
(обновлено: 16:29 12.07.2017)
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ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Мария Табак. Американская певица Ариана Гранде за организацию благотворительного концерта в помощь пострадавшим во время теракта в Манчестере в среду получила звание почетного жителя города, став первой, кто удостоился такой чести, об этом говорится в заявлении городского совета.
В комплексе "Манчестер Арена"
22 мая во время концерта Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
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Решение о присвоении певице звания единогласно приняли члены городского совета на заседании в среду. "Совет постановил, что Ариана Гранде должна стать первой, кто получит звание почетного жителя Манчестера", — говорится в заявлении совета.
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"Ариана Гранде стала примером мужества и сострадания, с которым город и все, кого затронула трагедия, отреагировали на страшные события 22 мая: любовь и мужество против ненависти и страха", — отметил лидер городского совета Манчестера сэр Ричард Лиз.
23-летняя певица, глубоко потрясенная терактом, в считанные дни после трагедии организовала в городе благотворительный концерт. Он позволил собрать на помощь пострадавшим и родственникам жертв почти три миллиона фунтов стерлингов, помимо Гранде, выступили Джастин Бибер, Кэти Перри и другие звезды.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" во время выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв.
Позднее в районе стадиона полицейские обнаружили подозрительный предмет. Было принято решение подорвать его на месте. Впоследствии выяснилось, что тревога была ложной.
По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы с различными ранениями. Нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.
Телеканал Sky News со ссылкой медиков сообщил, что пострадавшие получили ранения "как от шрапнели".
По словам очевидцев, находившихся на "Манчестер Арене" в момент взрыва, они услышали резкий хлопок, затем возникла паника, люди пытались убежать со стадиона. Некоторые сообщали о том, что чувствовали запах гари.
По информации полиции, взрыв на стадионе устроил террорист-смертник". Представитель полиции Манчестера Иэн Хопкинс призвал жителей города быть бдительными.
Премьер-министр Великобританиии Тереза Мэй заявила, что британская полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт". Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
В посольстве России в Лондоне сообщили, что сведений о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.
Певица Ариана Гранде, во время выступления которой, произошел теракт, не пострадала. После произошедшего артистка решила приостановить мировое турне.
Теракт в Манчестере уже осудили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы готовы предоставить Великобритании всю имеющиеся у них данные, которые могут помочь при расследовании взрыва в Манчестере.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2006 году, во время которой погибли более 50 человек.