Порошенко заявил об увеличении трастовых фондов стран НАТО для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. Архивное фото

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Комиссия Украина-НАТО договорилась об увеличении трастовых фондов по предоставлению помощи стране, заявил украинский президент Петр Порошенко в среду в ходе поездки в Сумскую область.

"На этой неделе прошла комиссия Украина-НАТО, где увеличены трастовые фонды по помощи вооруженным силам Украины, противодействию преступности, оздоровлению украинских воинов, предоставлению психологической реабилитации ветеранам АТО (военной операции в Донбассе — ред.)", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

В понедельник в Киеве при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга и Порошенко прошло заседание комиссии Украина-НАТО. Генсек заявил, страны НАТО в рамках трастовых фондов уже предоставили Украине помощь почти на 40 миллионов евро и альянс будет и дальше предоставлять Киеву практическую помощь. Как сообщил Столтенберг, в ходе его визита стороны пересмотрели комплексный пакет помощи для Украины, в частности, сейчас альянс работает над тем, чтобы предоставить Киеву оборудование спутниковой связи. О каких суммах может идти речь, не уточнялось.

О создании пяти трастовых фондов для помощи Украине было объявлено во время саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, позже были созданы еще несколько фондов помощи.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.