В Германии беженца приговорили к колонии за подготовку терактов в Дании

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Суд немецкого Равенсбурга приговорил к 6,5 годам заключения сирийского беженца, обвинявшегося в подготовке терактов в Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Полиция Германии задержала 21-летнего сирийца в ноябре при попытке пересечь границу с Данией. По данным следствия, он пытался раздобыть материалы для производства оружия или взрывчатого вещества.

Согласно материалам суда, он прибыл в ФРГ в 2015 году и уже после этого попал под влияние пропаганды террористической группировки ИГ*.

Отмечается, что подозреваемый готовил теракт с использованием нескольких взрывных устройств в Копенгагене.

*запрещенная в России террористическая организация