МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия будет смотреть за развитием ситуации, взвешивать целесообразность ответных мер на введение Украиной более жестких требований при въезде граждан РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это очередное циничное решение (украинских властей), чтобы публично продемонстрировать неуважительное отношение к нашей стране, главное, к собственным гражданам", — сказала Матвиенко журналистам.
Она подчеркнула, что это не только административные барьеры, будет нанесен огромный вред тем, кто имеет дружеские связи с Россией, сотрудничает с ней, приезжает сюда на работу.
Сенатор считает, что России, наоборот, нужно открыть двери тем, кто хочет приехать в нашу страну, кто хотел бы здесь жить, работать. Парламентарий подчеркнула, что РФ не намерена разрывать связи с гражданами Украины, это по-прежнему братский народ.
Матвиенко посетовала, что приходится наблюдать, как власти Украины просто издеваются над своими гражданами.