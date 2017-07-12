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В мире

Матвиенко рассказала об ответе РФ на ужесточение правил въезда на Украину

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июль 2017 (36)
14:4212.07.2017
(обновлено: 14:55 12.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия будет смотреть за развитием ситуации, взвешивать целесообразность ответных мер на введение Украиной более жестких требований при въезде граждан РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Здание Министерство иностранных дел РФ Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В понедельник украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

"Это очередное циничное решение (украинских властей), чтобы публично продемонстрировать неуважительное отношение к нашей стране, главное, к собственным гражданам", — сказала Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что это не только административные барьеры, будет нанесен огромный вред тем, кто имеет дружеские связи с Россией, сотрудничает с ней, приезжает сюда на работу.

Украинский пункт пропуска Чонгар на границе с Россией
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Абсолютно нелогичное решение, без серьезной аргументации. Огорчает неразумная политика Киева. Мы будем смотреть за развитием ситуации, внимательно будем взвешивать наши ответные меры, необходимость их и целесообразность, чтобы не усугубить ситуацию, не нанести вред ни нашим гражданам, ни гражданам Украины", — подчеркнула законодатель.

Сенатор считает, что России, наоборот, нужно открыть двери тем, кто хочет приехать в нашу страну, кто хотел бы здесь жить, работать. Парламентарий подчеркнула, что РФ не намерена разрывать связи с гражданами Украины, это по-прежнему братский народ.

Матвиенко посетовала, что приходится наблюдать, как власти Украины просто издеваются над своими гражданами.

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