На Гоа женщину 20 лет удерживали взаперти из-за "неадекватного" поведения

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Полиция штата Гоа в Индии освободила женщину, которую держали взаперти члены семьи в течение практически 20 лет из-за ее "неадекватного" поведения, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, правоохранители освободили ее во вторник благодаря сообщению активистов из общественной организации. Случай произошел в деревне Кандолим неподалеку от пляжа, куда приезжают тысячи туристов как из самой Индии, так и из-за рубежа.

Женщине на момент освобождения было порядка 50 лет. Она вернулась из города Мумбаи в родную деревню около 20 лет назад после того, как выяснила, что у мужчины, за которого она вышла замуж, уже есть жена, сообщает телеканал.

Как отметил представитель полиции, члены семьи заперли ее в комнате после того, как он стала вести себя неадекватно. Единственным источником связи с внешним миром было окно, через которое ей передавали еду. По словам брата женщины, она отказывалась носить одежду и какое-то время проходила лечение, отмечает издание India Today.