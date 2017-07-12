Трамп сравнил поиски "русского следа" в его окружении с охотой на ведьм

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг предполагаемых "связей с Россией" его ближайшего окружения самой масштабной охотой на ведьм в политической истории.

"Мой сын Дональд вчера поступил правильно. Он был открыт, прозрачен и невиновен. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Печально!" — написал он на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.

Американский президент также в очередной раз раскритиковал подход СМИ к освещению событий.

"Помните, когда вы слышите слова "заявили источники" со стороны фейковых СМИ, часто эти источники выдуманы и не существуют", — отметил Трамп в следующем сообщении.

New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым он был знаком еще с 2013 года.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится".

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.

Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.