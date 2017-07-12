В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию с дипсобственностью в США

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Ситуация с дипломатической собственностью России в США носит беспрецедентный характер, однако Кремль рассчитывает, что американские коллеги продемонстрируют политическую волю и исправят допущенные нарушения международного права, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что, действительно, терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная: и с точки зрения и двухсторонних российско-американский отношений, и с точки зрения международного права. Поэтому, конечно, Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер. В то же время мы рассчитываем, что какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны наших коллег в США, чтобы исправить допущенные нарушения международного права", — сказал Песков журналистам.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.