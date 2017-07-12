Бывший глава Приднестровья Шевчук попросил возбудить дело против прокурора

ТИРАСПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгений Шевчук заявил, что направил в Следственный комитет обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности прокурора ПМР.

Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на привлечение экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР. Позже на своей странице в Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.

"Прошу провести проверку и рассмотреть вопрос о привлечении А.А. Гурецкого (прокурор ПМР) и организованной группы лиц (заказчики, организаторы, соучастники) к уголовной ответственности за умышленные действия по привлечению к уголовной ответственности лица, на момент производства действий по Закону не подпадающего под возможность привлечения к уголовной ответственности", — говорится в обращении Шевчука, размещенном на его странице в Facebook.

Экс-президент выразил мнение, что действия в отношении него, включая лишение неприкосновенности, возбуждение уголовных дел, обыски, незаконны и совершены в нарушение действующего в ПМР законодательства. Свою позицию он аргументировал тем, что закон о президентской неприкосновенности, который был изменен новоизбранной властью и вступил в силу в 2017 году, не может иметь обратной силы.

"Действия и решения А.А. Гурецкого и группы лиц-соучастников явно выходят за пределы действующего законодательства и его полномочий и выражаются в незаконном внесении представлений в Верховный Совет ПМР о даче согласия на привлечение Президента ПМР Е.В. Шевчука к уголовной ответственности", — отмечается в обращении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.