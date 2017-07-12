При взрывах на северо-востоке Нигерии погибли около 17 человек

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 21 пострадал в результате серии взрывов неподалеку от города Майдугури на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.

Взрывы прогремели в четырех районах. Взрывные устройства привели в действие боевики-смертники.

Подробности инцидента не уточняются.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.