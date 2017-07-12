Огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Часть западного ледника Ларсен С — самого большого из шельфовых ледников Антарктиды — отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ученых, месяцами наблюдавших за растущей во льду трещиной.

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров, наконец, отделилась", — сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Ранее ученые предупреждали, что откалывание айсберга приведет к потере десятой части всего ледника.