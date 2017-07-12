Президент Абхазии провел совещание в связи с убийством российского туриста

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание оперативного штаба в связи с убийством туриста из Москвы, передает в среду пресс-служба главы республики.
"Двенадцатого июля в здании Гудаутского РОВД под руководством президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба прошло совещание оперативного штаба по раскрытию факта разбойного нападения на семьи туристов из Российской Федерации и убийства Андрея Кабанова в селе Приморское Гудаутского района", — говорится в сообщении.
В розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.