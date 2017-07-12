Президент Абхазии провел совещание в связи с убийством российского туриста

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание оперативного штаба в связи с убийством туриста из Москвы, передает в среду пресс-служба главы республики.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также ещё одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"Двенадцатого июля в здании Гудаутского РОВД под руководством президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба прошло совещание оперативного штаба по раскрытию факта разбойного нападения на семьи туристов из Российской Федерации и убийства Андрея Кабанова в селе Приморское Гудаутского района", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе совещания руководители силовых ведомств республики доложили президенту о ходе расследования и о планируемых следственно-оперативных мероприятиях.

В розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.