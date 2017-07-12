ГПУ назвала причину обысков в "Укрэнерго"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Обыски в офисе украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве проходят в рамках расследования уголовного дела по подозрению в адрес ее сотрудников в хищении госсредств в особо крупных размерах, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры (ГП) Украины.

Ранее в среду пресс-служба "Укрэнерго" — оператора объединенной энергосистемы страны — сообщила, что следователи Генпрокуратуры Украины пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен (около 257 миллионов долларов). Исполняющий обязанности директора компании Всеволод Ковальчук заявил, что правоохранители подозревают ее в разворовывании госсредств.

"Генпрокуратура проводит расследование уголовного производства по факту организации преступной схемы хищения государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами "НЭК Укрэнерго" в особо крупных размерах при соучастии со служебными лицами национальной комиссии Украины по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также рядом субъектов хозяйственной деятельности", — сообщили в Генпрокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, хищение средств было осуществлено "путем организации закупок товаров, работ и услуг в подконтрольных ("Укрэнерго") предприятиях по значительно завышенным ценам".

В ведомстве заявили, что в рамках уголовного дела проводятся обыски в помещениях "Укрэнерго" и подконтрольных компании субъектов хозяйственной деятельности по всей территории Украины. Правоохранители намерены обнаружить сведения об обстоятельствах возможного совершения преступления. В Генпрокуратуре отметили, что обыски проходят в соответствии с постановлением суда.