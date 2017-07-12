Абхазия выплатит компенсацию семье погибшего туриста из России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство Абхазии намерено выплатить компенсацию семье погибшего туриста из Москвы и взять на себя расходы по транспортировке тела, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров республики.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"По поручению президента премьер-министр РА (Республика Абхазия — ред.) Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Граждане Российской Федерации, семья Кабановых, пострадали в результате преступных действий, имевших место 11 июля. Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье", — говорится в сообщении кабмина.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители правительства Абхазии.

Ранее агентство Sputnik Абхазия сообщало, что в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты. В поиске участвует вертолет вооруженных сил республики, а министр внутренних дел Аслан Кобахия лично руководит операцией. Оцеплена территория протяженностью около двух километров. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.

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