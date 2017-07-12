Испанская полиция задержала палестинца по подозрению в терроризме

МАДРИД, 12 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в городе Оспиталет-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония) мужчину, которого подозревают в террористической деятельности.
По данным властей, этот человек попал в Испанию из лагеря палестинских беженцев в Ливане, неоднократно заявлял о ненависти к Израилю, Испании, другим западным странам, считает себя последователем радикального салафитского проповедника Халид ар-Рашида, который отбывает наказание в тюрьме в Саудовской Аравии.
С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, силы правопорядка страны задержали 185 человек по подозрению в исламистской деятельности, с начала 2015 года — 230.