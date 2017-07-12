Глава "Укрэнерго" сообщил об обысках в его доме

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что помимо обысков в офисе компании, правоохранители провели их и у него дома.

Ранее в среду пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что следователи Генпрокуратуры Украины пришли с обысками в главный офис компании в Киеве. Как считают в "Укрэнерго", они связаны с отчетом компании о сэкономленных на закупках госсредствах в 6,7 миллиарда гривен (около 257 миллионов долларов) и присоединении украинской энергосистемы к европейской.

"У меня все спокойно прошло, конечно же, что никаких правонарушений, каких-то преступлений мы тут не делаем, у нас очень эффективная, прозрачная компания. Также у меня дома за два часа были оцеплены все помещения, изъяли три старых неработающих ноутбука…, пару старых сим-карт, две каких-то бумажки. Это в принципе исчерпывающий перечень у меня дома", — сказал Ковальчук журналистам, их общение транслировал телеканал "112 Украина".